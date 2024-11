GP de Las Vegas: Es George Russell el piloto más rápido en la P3

George Russell, al volante de su Mercedes, marcó el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

Le siguieron de cerca Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

What a climax to qualifying we had in Vegas 🍿#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/LVV0SDi7N8