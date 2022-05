GP de Mónaco 2022: Horario y dónde ver la carrera de "Checo" Pérez

Este domingo 29 de mayo se disputará el Gran Premio de Mónaco, siendo uno de los circuitos de mayor tradición en el calendario de la Fórmula 1.

Luego de realizarse la qualy ya se conoce el orden de salida para la carrera, la ‘pole position’ es para el piloto de Ferrari Charles Leclerc, el segundo puesto es para su compañero de escudería Carlos Sainz.

Mientras que Sergio "Checo" Pérez arrancará en la tercera posición, pese al accidente que sufrió en los últimos segundos de la qualy. Max Verstappen se quedó con el cuarto sitio en la parrilla.

La rivalidad en esta temporada de la Fórmula 1 está marcada por las escuderías Ferrari y Red Bull. En el campeonato de pilotos Vertsappen es primero con 110 puntos, le sigue Leclerc con 104 y "Checo" es tercero con 85 puntos.

El campeonato de constructores también es liderado por Red Bull, tiene 195 puntos, atrás está Ferrari con 169 y Mercedes es tercero con 120.

Así que este domingo en el GP de Mónaco seguirá la suma de puntos por adueñarse de los primeros sitios en la Fórmula 1.

The starting order for Sunday 👀 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/6ERlTOEOsk

It's always a special day on the race calendar! 🙌



Don't miss Sunday's #MonacoGP ⏰#F1 pic.twitter.com/8LtQZHLOf5