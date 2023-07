GP Hungría: Hamilton se lleva el primer lugar; Checo termina en noveno

A unos segundos de terminar el Gran Premio de Hungría 2023, Lewis Hamilton aprovechó los últimos segundos que quedaban para voltear el marcador y sobrepasar a Max Verstappen y a Lando Norris, con un tiempo de 1 '16 "609.

#HungarianGP #F1

El piloto de la escudería de la estrella, dejó a todos agarrados de sus asientos al lograr una victoria sin igual.

Al terminar con la intensa confrontación, Lewis Hamilton no dudo en reconocer la labor que tienen todos los miembros de sus escudería, que le ayudaron a terminar en una excelente posición.

‘Me siento tan agradecido de estar aquí arriba. El equipo ha estado trabajando tan duro’, mencionó Hamilton.

Max Verstappen, le siguió a Hamilton, finalizando en segundo lugar con sólo tres centésimas de segundo de diferencia.

'Estuvimos batallando toda la semana para encontrar un buen balance. Seguimos en segundo, pero deberíamos estar a la delantera con el carro que normalmente tenemos'.

Max: "We were struggling the whole weekend to find a good balance. We're still second, but we should be ahead with the car we have normally" #HungarianGP #F1

Lando Norris, de McLaren, se mostró competitivo en todo momento, lo que terminó por otorgarle la tercera posición.

'No fue lo más limpio, siempre esta ese elemento de riesgo involucrado. Estoy feliz pero, P3 sigue siendo una buena posición para mañana'.

El mexicano Sergio Pérez, en su último intento terminó por ubicarse en el noveno lugar, pero en una entrevista aseguró que hará todo lo posible por posicionarse más alto.

Clasificación final del Gran Premio de Hungría 2023

A continuación de dejamos con más detalle los resultados del disputado Gran Premio con sede en Budapest.

INCREIBLE QUALY😵‍💫



Hamilton consigue batir a Max Verstappen por 3 milésimas y se suma a Leclerc en ser los dos únicos pilotos que han conseguido una pole quitando a los Red Bull está temporada.
#Formula1 #F1 #HungarianGP

