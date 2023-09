GP Italia: Carlos Sainz rebasa a Verstappen en la pole position

Fue una dura batalla entre pilotos de Red Bull y Ferrari, siendo la escudería italiana la ganadora de dos de las primeras posiciones, gracias al arduo trabajo de Sainz y Leclerc en Monza, la última parada europea de la Temporada 2023.

En el GP de Italia, Carlos Sainz -Ferrari- consiguió adueñarse de la pole position al detener el cronómetro en 1 '20' 294, dejando en segundo lugar a Max Verstappen -Red Bull Racing- que terminó en 1 '20' 307.

‘Mañana voy a darlo todo para mantener esa P1. Una buena salida, un buen primer stint y ver si podemos luchar contra Max. Voy a darlo todo’ , aseguró con gran entusiasmo Sainz.

CARLOS: "Tomorrow I'm going to give it everything to hold onto that P1. A good start, a good first stint and see if we can battle Max. I'm going to give it my all.



Grazie a tutti!" #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/XsTIv6TAz9 — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

Por su parte, Verstappen mencionó que está satisfecho de su resultado, pero hará todo lo posible por conseguir un mejor tiempo el día de mañana.

‘Estoy feliz de ser segundo hoy. Por supuesto, mañana intentaremos ganar la carrera’ , aseveró.

MAX: "I'm happy to be second today. Of course tomorrow we will try to win the race" #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/np54KHln3N — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

CHARLES: "My feeling can only be amazing with the Tifosi of course. Seeing Carlos is P1 is great for Ferrari and he has done a great job all weekend!" #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/uJSA5w0Hi7 — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

Tras quedar en tercero con un tiempo de 1 '20' 361, Charles Leclerc se sintió extremadamente orgulloso de la doble victoria de Ferrari.

‘Mi sentimiento sólo puede ser increíble con los Tifosi, por supuesto. Ver a Carlos ser P1 es fantástico para Ferrari y ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana’, destacó.

Con un tiempo de 1 '20' 668, Checo Pérez quedó en la quinta posición.

La carrera se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre, en punto de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México.

(Con información de Fórmula Uno)