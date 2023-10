GP México: Checo Pérez queda en tercero en la práctica libre

Sergio ‘Checo’ Pérez quedó en tercer lugar en la práctica libre de este viernes, quedando por debajo de Alexander Albon y del campeón Max Verstappen en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital del país.

El piloto tapatío mostró el talento de México al parar el cronómetro en 1:20.015 segundos, seguido de Albon de la escudería Williams con 1:19.813.

Max Verstappen se dio uno que otro empujón con Pérez hasta destrozarlo en su propia casa, quedando en la primera posición con un tiempo de 1:19.718.

Sólo 0.297 segundos alejaron a Checo del primer lugar.

