GP de Países Bajos: Sergio Pérez recupera confianza con el RB20

Después de haber obtenido el quinto lugar en la clasificación de este sábado en el Gran Premio de los Países Bajos de la temporada 2024 de la F1, Sergio Pérez ha recuperado la confianza con el RB20.

Desde la quinta posición, el mexicano intentará darle pelea a los McLaren para regresar al podio y comenzar su recuperación para ayudar a Red Bull Racing a conservar el Campeonato de Constructores.

It's a shame we only had one set of tires for Q3, but starting 5th on the grid, we got a good chance to fight for a podium.💪



Lástima que llegamos con un solo set de llantas a Q3, pero un top 5 que de ahí podemos pelear para mañana. 💪#SP11 pic.twitter.com/mk4AndxaDl