GP Países Bajos: Verstappen obtiene la pole position en Zandvoort

La mañana de este sábado, el Gran Premio de Países Bajos 2023 en Zandvoort, dejó a los aficionados agarrados de sus asientos gracias a la victoria de Max Verstappen, obtuvo la pole position con un tiempo de 1 '10' 567.

Verstappen logró tres poles consecutivas, mostrando una vez más la habilidad que tiene detrás del volante, a pesar de la fuerte competencia con un clima desfavorable.

Obtener una buena clasificación no fue nada fácil, debido a los choques causados por Logan Sargeant, novato de Williams y por Charles Leclerc, quien quedó en novena posición.

En segundo lugar quedó la escudería McLaren, con Lando Norris que hizo su mejor esfuerzo dejando el marcador en 1 '11' 104, a sólo unos milisegundos atrás de la victoria.

La tercera posición fue otorgada a George Russell -Mercedes-, quien paró el cronómetro en 1 '11' 294.

Mientras Verstappen posicionó a la escudería de Red Bull Racing en la victoria, Sergio Pérez se quedó a varios segundos de por lo menos obtener el tercer lugar. El mexicano se quedó en la séptima posición, logrando un tiempo de 1 '11' 880.

Al finalizar la competencia, Max Verstappen recibió su premio de la mano de la líder y campeona de la academia de la Fórmula 1, Marta García.

Ambos campeones firmaron el tan merecido premio.

El día de mañana, a partir de las 7 de la mañana (hora centro), se transmitirá el Gran Premio de Holanda 2023, donde Verstappen arrancará en el primer lugar.

Marta Garcia 🤝 Max Verstappen



Great to see the current @f1academy championship leader presenting the Red Bull driver with his @pirellisport Pole Position Award at Zandvoort 👍#DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZmAahCz060