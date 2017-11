¡Gracias, pero no! Raiders no siente a México como su casa

Agencia

CUIDAD DE MÉXICO.- A los dos "pesos pesados" de los Oakland Raiders parece no encantarles la idea de desplazarse hasta México para jugar un partido de NFL.

Tanto el QB, Derek Carr, como el head coach, Jack del Rio, dijeron luego de la derrota frente a los New England Patriots que este no es un juego de locales para ellos, aunque así lo marque el calendario.

"¿Que si me sentí como en casa? Creo que la gente aquí es muy entusiasta con los Raiders y lo agradecemos, pero cuando viajas cuatro horas y media o cinco, simplemente no es casa", comentó el entrenador de los Raiders.

"Me gusta jugar aquí, pero no es lo mismo que en el Coliseo. Agradecemos la hospitalidad y cómo nos reciben, pero al volar tantas horas no te sientes tan en casa", secundó el quarterback Carr a su coach.

Eso sí, catalogan de "grandioso" el apoyo y la pasión con la que los mexicanos les han respaldado los dos últimos años en sus presentaciones en el Estadio Azteca.

"Me gusta jugar aquí, pero no es lo mismo que en el Coliseo. Agradecemos la hospitalidad y cómo nos reciben, pero al volar tantas horas no te sientes tan en casa", secundó el quarterback Carr a su coach. A pregunta de Mediotiempo sobre el acuerdo alcanzado para que la NFL siga jugándose en México hasta 2021, Del Rio dijo que ha sido una experiencia divertida, pero espera ya le toque viajar a otro equipo.

"Han hecho un gran esfuerzo los últimos dos años. Para mí este fue un juego como visitante, pero lo disfruté. Sería más divertido si dejaran de ser nuestros partidos como