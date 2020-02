Gran jornada para Jon Rahm en el WGC-México Championship

Ciudad de México.- El tercer día de actividades del World Golf Championship México culminó con una gran remontada de Jon Rahm, el golfista español rompió el record de campo finalizando con 10 golpes debajo de par, en la que puede ser considerada como su mejor ronda en su paso por la PGA.

Los mexicanos, Ancer y Ortiz, también le pusieron emoción a la penúltima ronda del evento del máximo circuito del golf profesional que se realiza por cuarta ocasión en el Club de Golf de Chapultepec.

NEW COURSE RECORD ✅@JonRahmpga shots a 10-under-par 61 in Round 3. pic.twitter.com/G9U0tPGEQ7 — México Championship (@WGCMexico) February 22, 2020

Jon Rahm puso de pie a los aficionados que siguen el WGC-México Championship embocando la bola en el primer tiro en el hoyo 17, sólo tuvo que botar dos veces antes de embocar. Nueve birdies y un bogey para finalizar el sábado con una ronda record memorable de 61 golpes y la cuarta posición del torneo.

Abraham Ancer se encuentra a 9 golpes del líder, mientras que Carlos Ortiz a 11; ambos demostraron la calidad de golfistas en la que se han convertido, el de Reynosa y Guadalajara, respectivamente, estuvieron acompañados durante sus correspondientes recorridos por una gran cantidad de aficionados mexicanos.

La jornada finalizó con muchos cambios, el estadounidense Justin Thomas quedó en la primera posición al finalizar la tercer ronda con 6 golpes bajo, acumulando 15 debajo del par; seguido de Erik van Rooyen y Patrick Reed la mínima diferencia.

Mañana domingo se decidirá al ganador y después de los acontecimientos de hoy no cabe duda que nos espera una gran cuarta y última ronda en el WGC-México Championship que se celebra en la capital del país.