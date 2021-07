Gran Premio de Austria: Sanciones dejan fuera del podio a "Checo" Pérez

Salir de la pista y un par de penalizaciones le quitaron la sonrisa a Sergio "Checo" Pérez en su carrera 200 en la Fórmula 1.

El piloto mexicano arrancó desde la tercera posición en el Gran Premio de Austria, pero salir de la pista a la arena en las primeras vueltas ante una disputa con Lando Norris (McLaren) y después de las dos sanciones de cinco segundos cada una, el tapatío finalizó puestos atrás del podio que conquistó su compañero de equipo, Max Verstappen.

Checo por muy poco tiempo no alcanzó a superar los 10 segundos (de sanción) por lo que Carlos Sainz Jr (Ferrari) fue quinto y Pérez sexto.

En el podio del Red Bull Ring además del neerlandés en el primer sitio, Valtteri Bottas (Mercedes) fue segundo y el británico Norris tercero.

El múltiple campeón del mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, tuvo complicaciones y no le quedó de otra más que conformarse con el cuarto lugar.

