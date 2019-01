'Checo' Pérez tuvo un domingo para el olvido en Mónaco

Agencias

MONTECARLO, Mónaco.- A pesar de que la posibilidad de puntos era latente después de arrancar en el décimo puesto, el piloto mexicano Sergio Pérez abandonó en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco, lo que calificó como un domingo para el olvido.

Justo cuando luchaba por el octavo puesto su monoplaza sufrió un contacto en la parte trasera por el McLaren de Jenson Button y se fue al muro, por lo que no pudo andar más y se retiró de la competencia, cita Notimex.

"Estaba en la pelea con Nico (Hulkenberg), que estaba por delante, e iba por el vórtice de la curva como siempre. Estaba en la trazada ideal y delante de Jenson cuando él tocó mi parte trasera y me hizo trompear hasta golpear las barreras. No esperaba que él estuviera allí, ya que no había espacio para otro coche”, dijo el mexicano sobre el incidente.

Sostuvo que hay carreras buenas y malas y ésta se encasilla en la segunda definición, sin embargo, lo importante para el piloto de Force India es reponerse y pensar en lo que viene en la temporada, pues han dejado escapar una buena oportunidad de puntos debido a factores externos.

“Como piloto, tienes domingos buenos y malos, pero éste es uno que quiero olvidar lo antes posible definitivamente. Es decepcionante que hayamos perdido la oportunidad para sumar un buen puñado de puntos, pero el coche va mejor que en España, como ha mostrado el resultado de Nico. Esta es una señal muy positiva de cara a Montreal", finalizó.

Así, lo destacado para “Checo” Pérez son los aspectos en los que el VJM07 ha evolucionado, pues su compañero suma ya una racha importante de seis carreras en la zona de puntos.