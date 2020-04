Grandes Ligas cancela serie de dos juegos en Londres

Nueva York.- El béisbol de las Grandes Ligas canceló una serie de dos juegos entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis en Londres debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos iban a enfrentarse en el Estadio Olímpico el 13 y 14 de junio.

El comisionado del béisbol, Rob Manfred, hizo el anuncio mediante un memorándum enviado a los empleados de MLB. Las series que se habían previsto en Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico, habían sido canceladas el 19 de marzo.

The Mitel & MLB Present London Series scheduled for June 13-14 between the @Cubs and @Cardinals has been cancelled due to the COVID-19 pandemic.