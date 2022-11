Grupo Firme estará en el show de medio tiempo de la NFL en México

Luego de tres años, la NFL regresará a México y el partido tendrá el sabor de Grupo Firme en el show de medio tiempo.

La Liga ha hecho oficial que la agrupación actuará en el medio tiempo del partido que los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona sostendrán en el Estadio Azteca el lunes 21 de noviembre.

También, Grupo Firme lanzó un comunicado en sus redes sociales anunciando su presencia en el medio tiempo.

No se ha hecho oficial cuántas canciones interpretarán, pero se espera que al menos sean dos.

Los 49ers llegan con marca de 5-4 y los Cardinals están 4-6. Ambos triunfaron en su más reciente partido.

El partido será transmitido en la señal de Televisa Deportes y en televisión de paga como ESPN y ESPN Deportes, según la información que brindó la agrupación.

Ante la buena noticia, varios artistas felicitaron a los integrantes del grupo, uno de ellos fue Edwin Luna, líder y vocalista de Banda la Trakalosa de Monterrey, "El Capi" Pérez, conductor de la Resolana.

Sin embargo, no faltaron las personas que rechazan la participación de Grupo Firme en la NFL, ya que aseguran que en México hay grupos mejores, otros afirman que no los representa como mexicanos.

"Es un partido de fut americano no un pinche palenque de pueblo rascuacho no me jodan", "por favor #nfl a quién se le ocurre?", "¿por qué todo lo vuelven N4c0?", "que triste. Hay mejores grupos. Pero la raza es la raza", se lee en los comentarios.