Guía básica para entender el Super Bowl LIX: reglas y jugadores

No hace falta ser un apasionado del fútbol americano, ni siquiera vivir en Estados Unidos, para haber oído hablar del Super Bowl. Este evento es más que una final deportiva: es un espectáculo global que capta la atención de millones de personas en todo el mundo.

Para los fanáticos de la NFL, el Super Bowl es la culminación de una temporada llena de emoción, estrategia y jugadas memorables. Pero si apenas te unes a la conversación y necesitas ponerte al día, aquí tienes la información clave.

Los Kansas City Chiefs, bicampeones en las dos ediciones anteriores, se enfrentarán a los Philadelphia Eagles el domingo 9 de febrero a las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Si este duelo te suena familiar, es porque ambos equipos ya se encontraron en el Super Bowl LVII hace solo dos años, cuando Patrick Mahomes lideró a los Chiefs hacia la victoria.

Este año, todas las miradas están puestas en los Chiefs. No solo porque Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, juega en el equipo (aunque eso ha generado un gran interés), sino porque tienen la oportunidad de lograr algo inédito: ganar tres Super Bowls consecutivos.

¿Lo conseguirán? Aún está por verse. En las apuestas, las opiniones están divididas.

Según Bet MGM, los Chiefs son los favoritos con cuotas de -130, mientras que los Eagles tienen probabilidades de +110.

Si bien es el deporte más popular en Estados Unidos, el fútbol americano puede parecer complicado para quienes no están familiarizados con sus reglas. Aquí tienes una guía rápida para seguir el juego:

Dos equipos intentan anotar la mayor cantidad de puntos posible.

El equipo con el balón busca avanzar por el campo (de 100 yardas) hasta la zona de anotación para conseguir un touchdown (6 puntos, con la posibilidad de sumar un punto extra).

La defensa del equipo contrario intenta detenerlos derribando al jugador con el balón, interceptando un pase o forzando una pérdida de balón. Cada equipo tiene cuatro intentos (“downs”) para avanzar al menos 10 yardas; si lo logran, obtienen cuatro intentos más.

Estos son sólo los fundamentos, pero con ellos podrás entender la dinámica del partido.

