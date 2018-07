Guido Pizarro rechaza volver a jugar en Europa

Agencia

Ciudad de México.- Guido Pizarro regresó este verano a Tigres luego de un año en Sevilla, y aunque podría tener la oportunidad de volver a Europa en un futuro cercano, ya no se ve jugando en aquel fútbol.

El mediocampista felino dijo que personalmente la pasó mal en el Viejo Continente, aunque le encantó jugar en la liga española, y tuvo la oportunidad de disputar la Champions League, informa el portal Medio Tiempo.

“No (volvería a Europa), sinceramente no, los que me conocen saben que no la he pasado bien, en el ámbito personal. Me ha encantado la liga, todo, pero hoy en día en mi cabeza no está”, expresó este viernes en el Estadio Universitario.

Ante esto, el Conde podría mantenerse varios años en el equipo felino, donde puede tener una estabilidad económica y profesional, pues aunque Boca Juniors insistió hace unos años por él, los sueldos en Argentina y México distan mucho.

Pizarro dijo sentirse bien haciendo dupla con Rafael Carioca en esta pretemporada y no ve diferencia alguna en la idea de juego que tiene ahora el equipo y consideró que pueden lograr cosas importantes.

“Muy bien, me encontré con un equipo de mucha jerarquía, como cuando me fui, todos tratando de aportar para el equipo; la idea es la misma, la que dio resultados, tenemos que hacer hincapié en eso, pero lo más importante es que todos hagan lo mejor para el equipo. Partiendo de esa base, seguramente lograremos cosas importantes”, dijo.

