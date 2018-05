Eligen a Memo Ochoa como el mejor jugador de la temporada

Agencia

BRUSELAS.- El mexicano Guillermo Ochoa, arquero del equipo belga Standard de Lieja, fue elegido como mejor jugador de la temporada de su club por los aficionados, con seis mil 550 puntos.

"Memo", quien tuvo una excelente temporada con los “rouches”, tras conseguir su boleto a la Champions League luego de terminar como subcampeones de la Liga de Bélgica, al empatar 0-0 en su visita al Charleroi, en juego de los Playoffs de la Jupiler.

También te puede interesar: Andrés Iniesta, del Barcelona a... ¿la Liga MX?

El portero mexicano también obtuvo su primer título europeo luego de 13 temporadas de militar en Europa, al coronarse campeón de la Croky Cup e imponerse 1-0 ante el KRC Genk.

Ochoa terminó el torneo con una buena actuación, al contabilizar 103 atajadas en 39 partidos.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, pasó por el Ajaccio de Francia con el que descendió, después fue a España al Málaga, al que llegó como suplente, y el Granada, con el también bajó a Segunda División.

Titular en el Mundial

A las puertas de vivir su cuarta Copa del Mundo, el portero Guillermo Ochoa compartió a Récord lo difícil que fue vivir sus primeros dos desde la banca.

"El estar en el Mundial de Alemania (2006) a mi corta edad y estar en ese escenario fue una probadita que me dejó tocado, me dejó con las ganas y pensaba 'yo quiero estar ahí, me visualizaba ahí, me soñaba ahí, decía 'quiero estar parado de aquel lado escuchando el himno y no del lado de la banca', después se viene el Mundial de Sudáfrica (2010) que me toca vivirlo de lado de la banca otra vez y pensé 'esto no se va a quedar así, voy a luchar y voy a trabajar lo que haga falta para poder jugar' y afortunadamente se da en Brasil, ahora se me da otro Mundial que me toca a una edad en la que puedo pensar también en otro más''.

El Mundial de Brasil 2014 le dio la oportunidad de vivir desde el terreno de juego aquel sueño, hoy cuando Ochoa habla de ese momento su mirada lo dice todo y reconoce lo que significa para él esta justa mundialista.

Con información del portal de noticias Notimex.