Guillermo Ochoa consigue su primer triunfo con el Salernitana

El arquero mexicano, Guillermo Ochoa, ha celebrado su primera victoria desde que se unió al Salernitana, el cual se enfrentó a Lecce en la Jornada 20 de la serie A, ganando 2 a 1, consiguiendo el triunfo.

El Salernitana consiguió el triunfo con las anotaciones de Boulaye Dia, en el minuto 5, así como de Tonny Vilhena, al 20', para que el portero consiguiera su primer triunfo con su nuevo club en su quinto partido.

Hay que mencionar que desafortunadamente Ochoa no pudo evitar la caída de su arco, pues Gabriel Strefezza marcó en el minuto 23.

Aun así, el ‘Memo Ochoa’ tuvo destacadas intervenciones para evitar el empate, como en el 37', cuando le puso las manos a un disparo de Lucas Colombo.

Three saves for @yosoy8a vs Lecce. Since his arrival in January, he is the goalkeeper with the most saves in the Top 5 European leagues 🧤🇲🇽 pic.twitter.com/UtNbYdwoqE