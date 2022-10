Haaland prolonga racha de anotaciones para Manchester City

Con el Manchester City en amplia ventaja sobre Southampton, la única duda era si Erling Haaland volvería a anotar. Desde luego que lo hizo.

Haaland anotó su 15ta diana de la temporada a los 65 minutos para poner cifras definitivas a una goleada por 4-0 sobre Southampton el sábado. El artillero de la selección noruega mantiene una racha de anotaciones en 10 partidos consecutivos en todas las competencias.

El City quedó al tope de las posiciones con dos puntos de ventaja sobre Arsenal antes del partido de los Gunners contra Liverpool el domingo. El equipo de Pep Guardiola es el único que no ha conocido la derrota en nueve fechas.

La primera mitad finalizó con el City en ventaja de 2-0 con goles de Jose Cancelo y Phil Foden, y Riyad Mahrez la amplió a los 49'.

Chelsea mantuvo su impulso reciente bajo la conducción de Graham Potter al vencer a Wolverhampton 3-0 en Stamford Bridge. Kai Havertz, Cristian Pulisic y Armando Broja anotaron los goles.

