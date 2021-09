Hamilton y Verstappen colisionan durante el GP de Italia de F1 (Video)

ITALIA.- El líder de la clasificación Max Verstappen y el campeón vigente Lewis Hamilton protagonizaron una colisión que les dejó fuera del Gran Premio de Italia, que fue ganado el domingo por Daniel Ricciardo para McLaren.

Fue la primera victoria de McLaren en casi nueve años, desde que Jenson Button vio la bandera de cuadrados en Brasil en 2012.

También fue el primer triunfo de Ricciardo desde Mónaco en 2018. El piloto australiano superó por 1.747 a su compañero Lando Norris y por 4.921 por delante de Valtteri Bottas, quien se recuperó tras largar desde el fondo de la parrilla al ser sancionado por un cambio de motor.

Pero la carrera quedó marcada en la vuelta 26.

Hamilton lideraba al completar un repostaje, apenas al frente de Verstappen. El piloto de Red Bull intentó avanzar por adentro en la curva, mientras que el siete veces campeón mundial trataba de defender su posición.

Cuando los dos hicieron contacto, el monoplaza de Verstappen se catapultó por encima del Mercedes y ambos quedaron varados en la gravilla. El halo protector instalado en las cabinas de los pilotos de F1 pudo haber salvado a Hamilton de una grave lesión.

Max Verstappen has to sometimes use his head man.

He wasn't gonna make that corner ahead of Lewis Hamilton.

I'll be surprised if there are people out here who will defend this.

Costly and stupid mistake.#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/tEkfNw8l7k