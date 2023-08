Harry Kane se convierte en la nueva adición del Bayern Munich

La madrugada de este sábado, el Bayern Munich hizo oficial la presentación del nuevo jugador que se une a sus filas: Harry Kane.

El jugador jugaba como delantero para el Tottenham, pero al no ganar ningún trofeo en los once años que estuvo con ellos, decidió buscar una mejor oportunidad con un equipo que ha obtenido once títulos consecutivos de la liga alemana.

A través de redes sociales, Kane publicó su emoción por integrarse a un gran equipo.

Portando con orgullo su nuevo uniforme blanco y rojo, el jugador con el número nueve declaró lo siguiente:

‘¡Contento de firmar con un club tan grande y con una historia increíble, no puedo esperar para empezar!’.

‘Estamos muy felices con este arribo de alta calidad’.’El traspaso requirió tenacidad y perseverancia. Mi felicitación a todos los involucrados en estas negociaciones en el Bayern’ , declaró el presidente del Bayern Munich, Herbert Hainer.

Su bienvenida estuvo llena de abrazos y saludos de mano, pero lo más importante fue el monto que recibió por unirse a su nuevo equipo. De acuerdo con AP, Kane es acreedor de una suma mayoe a 100 millones de euros, equivalente a 110 millones de dólares.

Este sábado se llevará a cabo el duelo ante el Leipzig de la Super Copa Alemana.

Sus fanáticos esperan que este cambio, sea el inicio de sus primeras victorias.

La cuenta de Twitter del Bayern publicó fotos de su entrenamiento, bajo la descripción ' ¡Primer entrenamiento de Harry Kane como jugador del FC Bayern! '.

(Con información de AP)