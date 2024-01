Hasta nunca: muere leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer

Este 08 de enero, se dio a conocer que la leyenda del fútbol alemán y campeón del mundo, Franz Beckenbauer, falleció a los 78 años el domingo, reportó la agencia de noticias alemana DPA.

La familia de Beckenbauer declaró en un comunicado publicado por DPA que Beckenbauer no sufrió para nada momentos antes de fallecer rodeado de cada uno de sus seres queridos.

Franz Beckenbauer, one of European football's greatest sons, has passed away aged 78.



"Der Kaiser" was an extraordinary player, successful coach and popular pundit who shaped German football like no other. pic.twitter.com/rW12ArNnNh