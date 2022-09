Henry Martín no se siente el delantero más débil de la Selección Mexicana

Son cuatro los arietes que están en la lista de 31 jugadores con vistas al Mundial Qatar 2022, pero sobra uno. ¿Quiénes pelean por un lugar?

Uno de ellos quedará fuera, pero Henry dice que luchará hasta el final para seguir en la lista e ir a Qatar 2022.

Pero, por lo que pudiera pensarse, Martín no se siente el eslabón más débil de la cadena:

"Me siento capaz de poder estar, de demostrar cada semana que tengo los méritos. Tengo mucha confianza en mí y mi trabajo, pero lo más importante es que la decisión final beneficie al equipo".

Haciendo un recuento de todo lo que ha vivido con Selección, comenzó desde el 2006, Andrés Guardado siente que las críticas que hay en el proceso de Gerardo Martino no son nuevas. Muchos dicen que se ha atacado sin misericordia al "Tata", pero el veterano futbolista pide que se echa a andar la memoria:

"Con (Juan Carlos) Osorio, era peor".

"No me atrevería decir que es lo peor que se ha vivido, a lo mejor somos de memoria corta, pero con (Juan Carlos) Osorio le gritaban que se fuera y le decían de todo. A lo mejor no se quieren acordar, pero vivimos algo similar con él".