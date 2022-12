Hija de Pelé comparte emotiva foto con su padre en el hospital

Desde hace algunos días, Edson Arantes do Nascimento se encuentra delicado de salud en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, lugar en el que está rodeado por su familia a la espera de buenas noticias.

De acuerdo con el último informe médico, el exjugador continúa con vida y recibiendo la mejor atención posible por los médicos.

Ante la preocupación por parte de los fanáticos en el mundo por tener nueva información de Pelé fue su hija Kelly Nascimento, quien por medio de sus redes sociales publicó una fotografía de su padre en el hospital.

La postal que rápidamente se hizo viral tiene como protagonista a Kelly, quien abraza a Pelé en la cama de hospital y acompaña la imagen con un emotivo mensaje.

Pelé's daughter: "Here we go, in the fight and in faith. One more night together." ❤️🙏 pic.twitter.com/dn3iophYCW