Hijo de Octagón demanda a realiy show porque ¡no le han pagado!

CIUDAD DE MÉXICO.- El Hijo de Octagón fue uno de los participantes más populares en la primera temporada del programa Exatlón y aunque no pudo consagrarse en el reality show, ahora está en problemas con TV Azteca.

De acuerdo a Vanguardia, Hijo de Octagón demandó al programa Exatlón y a TV Azteca porque no le han dado un pago por haber participado en la emisión, lo cual estaba estipulado desde que firmó el contrato antes de entrar a la serie.

“Me bajaron del tour de medios después del programa y me da coraje que me hayan dado la espalda de esa forma. Salí de programa, cumplí con el programa, con el proyecto al 100% y ellos no cumplieron conmigo. A la fecha no he recibido ni un centavo, no me han pagado el trabajo que fui a hacer dentro del Exatlón. Estuve esos meses dentro del programa y no he recibido un solo peso”, declaró el luchador en el programa Saga, que conduce Adela Micha en Youtube.

De acuerdo al luchador, TV Azteca no le pagó por una notificación que recibió de la AAA, donde exige el pago de derechos por usar el nombre e imagen de Octagón.

“A todos mis compañeros ya les pagaron menos a un servidor porque supuestamente les llegó una demanda de la empresa esa fea donde perteneció mi padre (AAA) donde decía que los dueños de los nombres eran ellos y ellos querían cobrar”, dijo Octagón Jr.

“El nombre es mío y al que quieren fregar es a mi hijo, entonces ya demandamos a Exatlón y a TvAzteca”, intervino Octagón.