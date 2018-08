'Chucky' Lozano abandona entrenamiento por posible lesión

Agencia

HOLANDA.- El futbolista mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, salió lesionado del entrenamiento del PSV este martes, por lo que las alarmas en el club holandés se encendieron por la cercanía del arranque de la Liga Holandesa, misma que dará inicio este fin de semana.

También te puede interesar: Joe Hart abandona Manchester City y ficha con el Burnley

Lozano blijft even liggen na clash met Obispo en strompelt vervolgens van het veld. Lijkt last te hebben van rechterenkel. #psv pic.twitter.com/hmNjDFut6h — Erik van Haren (@ErikvHaren) 7 de agosto de 2018

La dolencia de Lozano se dio en el tobillo y se produjo tras un duro choque con el futbolista juvenil Armando Obispo, mientras ambos disputaban el esférico.

El fin de semana anterior, Hirving y sus compañeros cayeron en la Súper Copa de Holanda...

Aunque el club holandés no ha fijado ninguna postura al respecto, según informan medios locales que se encontraban en el entrenamiento, la lesión del Chucky no sería de gravedad y habrá que esperar si su recuperación se da antes del debut en la liga el próximo sábado en contra del Utrecht.

Ante dicha noticia se pone en duda su participación ante el FC Utrecht, en el partido que marcará el arranque de temporada para el cuadro de Eindhoven en la Eredivisie.

El fin de semana anterior, Hirving y sus compañeros cayeron en la Súper Copa de Holanda en la tanda de penalties frente al Feyenoord, el ex Pachuca fue autor de un gol desde los once pasos, pero eso no impidió que se les escapara el trofeo.

Lozano está por disputar su segunda temporada con los granjeros, donde la misión será superar los números que alcanzó en su debut en el Viejo Continente, además tendrá su presentación en Champions League.

Con información del portal de noticias Marca/ESPN