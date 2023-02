¡Histórico, CR7! Con hat-trick Al Nassr vence a Damac

El portugués Cristiano Ronaldo sigue brillando con su nuevo club y se apuntó un hat-trick con el Al Nassr, que venció 3-0 al Damac en la Liga de Arabia Saudita.

Ronaldo marcó el primero de penal (18'); el segundo tanto fue desde fuera del área, con la pierna zurda (23'); y cerró la cuenta tras finiquitar un gran contragolpe (44').

El cuarto gol para el 'Bicho' llegó al 66', pero fue anulado por fuera de lugar.

Con este resultado el Al Nassr se mantiene líder en la Liga de Arabia Saudita, con 43 puntos luego de 18 jornadas. En los últimos nueve goles del Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha marcado 7 y asistido en los otros dos.

El portugués llegó a 62 hat-tricks en su carrera, récord que sigue aumentando para un futbolista profesional.

