El arbitraje femenino hará historia en la Copa Mundial este año al asignarle partidos del torneo de hombres por primera vez en Qatar.

A través de un comunicado la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer a las seis mujeres que serán parte del cuerpo arbitral para la próxima copa mundial de fútbol varonil, que se celebrará con ocho grupos entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año en Qatar.

Entre las candidatas destaca la mexicana Karen Díaz quien es la primera en ser representante del país.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials



Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.



6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.



👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn