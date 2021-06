Holiday, Middleton y Love jugarán en Tokio 2020

TIM REYNOLDS

Jrue Holiday intentará seguir el trayecto de su esposa y ganar una medalla de oro olímpica.

Holiday se comprometió a formar parte de la selección estadounidense de básquetbol (USA Basketball) que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a su compañero de Milwaukee, Khris Middleton, y el alero de Cleveland, Kevin Love, indicó una persona enterada de la decisión.

Holiday Middleton tienen intención de jugar en este momento incluso si los Bucks llegan a las Finales de la NBA, dijo la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no ha dado a conocer la alineación oficial. Los Juegos Olímpicos de Tokio comienzan el próximo mes.

Se trataría de los primeros olímpicos para Holiday y Middleton y los segundos para Love, quien fue parte de la selección estadounidense de básquetbol que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Otra medallista de oro en el 2012 fue la jugadora que ese momento se llamaba Lauren Cheney y que consiguió su segunda presea dorada consecutiva como parte de la selección de fútbol femenil. Ahora lleva el nombre de Lauren Holiday, tras casarse con Jrue en el 2013.

Ahora es su esposo quien busca el oro.

Jrue Holiday fue parte del equipo que ayudó en la preparación olímpica en el 2012 y ha sido parte de USA Basketball desde entonces, pero nunca en un papel tan importante como jugar en Tokio.

Middleton fue parte de la más reciente selección mayor con el coach Gregg Popovich —quien también dirige al equipo en esta ocasión— que disputó la Copa del Mundo en el 2019, cuando el equipo terminó en un decepcionante séptimo puesto.

Con Middleton, Holiday y Love el equipo estadounidense está cerca de completar la alineación para los Juegos de Tokio. Otros jugadores que se han comprometido a participar son Bam Adebayo de Miami, Kevin Durant de Brooklyn, Draymond Green de Golden State, Bradley Beal de Washington, Jayson Tatum de Boston, Devin Booker de Phoenix y Damian Lillard de Portland.

James Harden de Brooklyn también tiene la intención de jugar y se comprometió con la selección, aunque hay preocupación de si la lesión en el tendón de la corva —que lo dejó fuera por momentos con los Nets en la postemporada— le permitirá ser parte del equipo.

La selección estadounidense comienza su entrenamiento el 6 de julio en Las Vegas.