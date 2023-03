Lionel Messi fue galardonado con la develación de una estatua en su honor, en la que se ve al astro argentino sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, y que formará parte del Museo del Futbol de la Conmebol, junto con las de Edson Arantes de Nascimento "Pelé" y Diego Maradona.

Messi admitió que está realizando lo que tanto anhelaba, por lo que ahora está disfrutando su carrera.