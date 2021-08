Hugo Sánchez pide la destitución de Martino tras perder la Copa Oro

MÉXICO.- Tras la derrota del Tri ante la selección de Estados Unidos, el tres veces mundialista y ex-técnico de la Selección Mexicana, Hugo Sánchez, pidió la renuncia inmediata de Gerardo Martino como entrenador nacional.

"Le tiene que dar vergüenza, debe de presentar su renuncia y decir que: ‘no estoy capacitado’ por lo que pasó con él y Funes Mori… No funcionó traer a Funes Mori".

"Le tiene que dar vergüenza y debería de presentar su renuncia (a Selección Mexicana)" 😱



¿Estás de acuerdo con @hugosanchez_9 sobre 'Tata' Martino? pic.twitter.com/fworyybtNg — Futbol Picante (@futpicante) August 2, 2021

Recordando su pasado

Hugo fue despedido de la Selección Mexicana en el 2008, después de perder la final de la Copa Oro 2007 ante Estados Unidos (2-1) y no lograr clasificar a la Selección Olímpica a los Juegos Olímpico de Beijing, China. "Si no me respetaron a mí que soy mexicano y soy lo que soy en México… Por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no… Ya está bien, ya está bien", dijo en ESPN.

Hugo Sánchez esta en todo su derecho de pedir la renuncia del “Tata” Martino como muchos de nosotros pedíamos la suya tras la fallida eliminatoria olímpica para los Juegos Olímpicos del 2008... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 2, 2021

Resaltó que a él lo despidieron del equipo nacional, porque: "A mí me querían borrar del mapa". Y finalizó con sarcasmo: "Qué vivan los extranjeros y no nos apoyemos entre nosotros".

TE PUEDE INTERESAR:

México y Estados Unidos definen al campeón de la Copa Oro

Copa de Oro: Estados Unidos se corona con sufrido triunfo ante México

¡Te Quiero Mucho! Conoce al perrito que apoya a México en Tokio 2020