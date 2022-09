"Chicharito" supera los 200 goles, pero cae su valor en el mercado

Este domingo, Javier "Chicharito" Hernández logró una cifra histórica en su trayectoria, el mexicano alcanzó los 200 goles a nivel de clubes en el enfrentamiento entre LA Galaxy y Kansas City.

Un duelo en el que el atacante azteca pasó de la sublime a lo ridículo: al marcar doblete y minutos después fallar un penal en los últimos minutos, mismo que pone en riesgo el pase de su club a la siguiente ronda de la MLS.

Last minute penalty to win the game for @LAGalaxy, and Chicharito does this 😫🙈



pic.twitter.com/rePAUIGS8T