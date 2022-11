Inglaterra golea a Gales y consigue su pase a octavos de final del Mundial

La selección de Inglaterra sumó su segunda victoria en la Copa del Mundo, resultado que le permitió acceder como primer lugar del Grupo B a los octavos de final.

Marcus Rashford y Phil Foden aprovecharon la titularidad al anotar los goles con los que Inglaterra superó el martes 3-0 a Gales para catapultarles a los octavos.

El director técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, optó por poner a ambos jugadores en su once titular en el cierre de la fase de grupos y respondieron con los tres goles, dos por cuenta de Rashford y el otro de Foden.

Al 50, Marcus Rashford adelantó al equipo de los Tres Leones. Para el minuto 52, apareció Phil Foden.

En el 68, Rashford volvió a clavar el balón en las redes de Gales y dejo el 3-0.

El partido, que se jugó en el estadio Ahmed bin Ali Stadium, presentó una gran entrada.

Inglaterra tendrá como siguiente oponente a Senegal el domingo. Gales quedó en la última posición de la llave y se despidió tras su primer Mundial desde 1958.

🇳🇱🇸🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸



Four Round of 16 spots have been confirmed! 👊🎟#FIFAWorldCup | #Qatar2022