¿A dónde irá Mourinho tras su despido del Manchester United?

INGLATERRA.- El Manchester United ha prescindido de los servicios de José Mourinho. El club mancuniano informaba de su destitución con el siguiente comunicado. En las últimas fechas se había especulado con su marcha del club inglés:

"El Manchester United anuncia que el entrenador José Mourinho ha dejado el club con efecto inmediato. El club desea agradecer a José por su trabajo durante su estancia en el Manchester United y desearle éxito en el futuro..Se nombrará un nuevo técnico interino hasta el final de la temporada actual, mientras el club llevará a cabo un proceso exhaustivo de contratación para un nuevo técnico a tiempo completo", indica el portal de noticias Goal en su sitio web.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC