Inglaterra va a la final del ‘Mundial Femenil’; venció a Australia

No hubo sorpresas, Inglaterra logró su pase a la Final del Mundial Femenino al vencer 3-1 a Australia, que se despidió de la justa con una sonrisa tras ser un digno contendiente de las monarcas de Europa.

Ella Toone abrió el marcador al minuto 36 para mostrarle a las Matildas, cuál sería la tónica del encuentro.

Las inglesas fueron mejores, ganaron en posesión de balón y contundencia para dejar a las anfitrionas con pocas opciones.

This team is something special. 💙🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Ue2YBtY5TF