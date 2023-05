Inter vs AC Milán Champions Semifinal Vuelta: todo lo que debes saber

Los Nerazzurri y los Rosoneri tendrán un enfrentamiento importante, con las Semifinales de Vuelta de la Champions 2022/23, el choque se celebrará el martes 16 de mayo en el Giuseppe Meazza a las 13:00 horas (Horario del Centro de México), el derbi della Madonnina promete mucho.

Inter ganó la ida 2-0 frente al Milán, fue muy superior a su némesis en ese cotejo e incluso estuvo más cerca de anotar el tercero, a que su rival consiguiera descontar, pese a que parece ser una ventaja significativa sería un grave error creer que la eliminatoria está liquidada, deben de salir concentrados y evitar cualquier exceso de confianza.

Los Biscione vienen con el ánimo a tope el pasado fin de semana se impusieron por goleada 4-2 al Sassuolo en un compromiso por la fecha 35 de la Serie A con ese resultado se colocaron terceros de la general a falta de tres fechas de que termine la temporada tienen en sus manos el boleto directo a la próxima edición de la Champions, pero no pueden confiarse ya que matemáticamente el Milán y la Roma los siguen de cerca, el Inter maneja un registro en el torneo local de 21 victorias, tres igualadas y 11 derrotas.

Por su parte el Milán parte con la obligación de intentar darle la vuelta en la eliminatoria o por lo menos despedirse con la frente en alto, con todo que ganar y nada que perder deberá arriesgar conscientes de que por lo menos necesitan empatar el marcador global para enviar todo a tiempos extra, aunque claro ir trabajando la remontada es el objetivo primario, en su compromiso por la jornada 35 de la liga italiana cayeron 2-0 con el Spezia.

Con ese resultado adverso quedaron relegados a la quinta posición con un saldo de 17 ganados, 10 empatados y ocho perdidos de momento irían a la Europa League y aunque están a 4 puntos de la Lazio (quien es el cuarto lugar último sitio que da boleto a Champions) también corre el riesgo ser relegado a la Conference o peor aún no clasificar a ningún torneo europeo de ahí cobra mayor relevancia el pelear hasta al final por conquistar la actual edición del torneo internacional más importante de Europa.

Determined to make it happen 👊#RednBlack #UCL #InterMilan #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/FDhe2PmrO6