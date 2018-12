Al menos 400 atletas se intoxican en alberca contaminada

Agencia

GUADALAJARA.- Con una neumonitis química, es decir, irritación de los pulmones a causa de la inhalación de sustancias tóxicas, fueron hospitalizados alrededor de 400 atletas que participaban en el Campeonato Nacional Curso Corto de Natación.

La prueba, que es un selectivo para la Olimpiada Nacional, cuenta con una participación de casi tres mil jóvenes de diferentes entidades de México, se realizó en las albercas del Centro Acuático de Guadalajara, en donde se presume las condiciones del agua se encontraban en mal estado, publicó en su portal Tribuna.

La nueva administración del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (Code) intentó rescatar el agua de la alberca, que se encontraba en muy malas condiciones antes de la competencia; y contrató a una empresa que hizo mal manejo de los químicos.

Por tal motivo las delegaciones de Baja California y Estado de México, campeones y subcampeones respectivamente del pasador Nacional, decidieron retirarse para no poner en riesgo la salud de sus nadadores.

Entre los atletas participantes de la prueba, se encuentra la Selección Mexicana que representó al país en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia 2018.

La pasada administración del Code entregó las instalaciones Panamericanas con el agua de la alberca sin tratar, por lo que adquirió un tono verdoso.

Vaciar y volver a llenar la alberca tardaría aproximadamente una semana, por lo que se optó por la utilización de químicos que dañaron la salud de los competidores.

Todo comenzó el pasado 12 de diciembre, cuando el campeonato dio inicio con la categoría “B”, atletas que apenas comienzan y que se dieron cuenta de la anomalías en el agua, pero prefirieron quedarse callados por miedo a represalias, la mayoría sufrió afectaciones en la piel.

Después participaron los mejores nadadores del país, incluyendo el equipo nacional que se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima. Por supuesto que ellos sí alzaron la voz para reclamar el estado del agua, pero no fueron tomados en cuenta. Se dice que Fernanda González, una reconocida, hizo una protesta en el banco de salida, pero fue ignorada.

Los jueces no cumplieron con el protocolo a seguir, debieron parar la competencia para que se tomara la protesta, pero esto no sucedió, la dejaron sentada. Parece que en la Federación de Natación no pasó nada, pues al final de la competencia felicitaron a los jueces por su trabajo, un verdadero ridículo.