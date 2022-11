Irán protesta en el Mundial de Qatar; se niega a cantar su himno

Los integrante de la Selección de Irán se negaron a cantar su himno antes del inicio de su primer partido en el Mundial de Qatar, esta acción fue interpretada como símbolo de protesta ante las injusticias que ocurren en su país, desde el fallecimiento de Mahsa Amini, mujer que fue arrestada y torturada por las autoridades por uno usar correctamente el hiyab.

De acuerdo con medios internacionales, la televisión iraní ha interrumpido la transmisión del juego tras percatarse del silencio de los futbolistas, asimismo se destacó que varios aficionados abuchearon el himno dentro del estadio.

En los videos difundidos, se ve a una mujer aplaudir el acto, mientras caen lágrimas en sus mejillas.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP