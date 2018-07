Mediocampista mexicano dice adiós al fútbol, se trata de...

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exjugador de Pumas, Chivas y Cruz Azul, Israel Castro, dice adiós al fútbol.

De acuerdo con Vanguardia MX, tras 13 años de carrera, el mediocampista mexicano decidió alejarse de las canchas.

Israel Castro anunció a través de un comunicado que su carrera como futbolista profesional ha llegado a su final luego de 16 años, en donde destaca lo hecho con los Pumas, equipo con el que debutó y fue parte de la plantilla que consiguió el bicampeonato en el 2004; además del gol que le hizo al Real Madrid en el torneo Santiago Bernabéu.

También te puede interesar: Chivas o Tigres, los estadios que podrían ser sede de la NFL

Castro debutó el domingo 20 de enero del 2002 con el equipo de la UNAM, en un partido ante Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario. Aquel compromiso lo inició, pero para la segunda parte ya no salió, pues fue sustituido por Hugo García.

Es momento de emprender nuevos retos y desafíos, hoy me despido de las canchas. pic.twitter.com/gv4V4MWXpk — Israel Castro (@israelcastro5) 25 de julio de 2018

Con Pumas estuvo hasta el 2011, tiempo en el que consiguió cuatro campeonatos del Liga, más uno de Campeón de Campeones. Pasó al Cruz Azul, donde ganó una Copa MX, en los dos años en la Máquina antes de fichar con el Guadalajara hasta el 2016, equipo con el que también alzo la Copa. Su último equipo fue el Toledo, de la tercera división de España.

El mediocampista llegó a ser convocado por la selección mexicana, donde debutó en el 2007. Con el Tri estuvo en la Copa América de Venezuela, en la que terminó en la tercera posición; además de ser parte de la plantilla de la Copa del Mundo del 2010.

He decidido dejar de ser futbolista profesional, pero nunca futbolista de corazón… hasta pronto. pic.twitter.com/OOL8I9Ud2T — Israel Castro (@israelcastro5) 25 de julio de 2018

En el texto que publicó el ahora ex futbolista agradece a sus equipos y al deporte: “El futbol me hizo llorar de alegría, de tristeza, de emoción... me llevó a conocer lugares y personas difíciles de describir en palabras”. Y cerró su comunicado: “He decidido dejar de ser futbolista profesional, pero nunca futbolista de corazón... hasta pronto”.