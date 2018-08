Buenas noticias: Ivan Rakitic se queda en el Barcelona

Agencia

BARCELONA.- Ivan Rakitic no se moverá del Barcelona este verano. El futbolista tiene una oferta del PSG para incorporarse en este mercado, pero la operación no será posible salvo giro inesperado de último momento. El futbolista trasladó al club el interés del club galo y el Barça ha movido ficha. Ha tomado la decisión de mejorar su contrato que concluye en 2021. La promesa es firme y el jugador quiere quedarse.

El Barcelona cuenta plenamente con el croata. No quiere que se vaya, motivo por el que se ha negado a negociar con el PSG. La única manera de que saliera sería que pagaran los 125 millones que tiene como cláusula de rescisión. Una cifra muy importante que el club galo no estaba dispuesto a asumir ante los problemas que tiene con el fair play financiero.

También te puede interesar: Hinchas prohíben entrada de mujeres a su 'lugar sagrado'

La secretaría técnica, ante la oferta gala, se ha movido y accederá a una mejora del contrato del croata. No le quedaba otro remedio si quería retener y tener contento al jugador.

El PSG no es el único motivo de esta mejora. Rakitic se ha convertido en una pieza clave en el Barcelona. Es cierto que renovó el contrato a finales de 2017, pero desde entonces su estatus dentro de la plantilla ha subido.

La secretaría técnica, ante la oferta gala, se ha movido y accederá a una mejora del contrato del croata...

Por una parte, se ha convertido en un jugador indispensable dentro del esquema de Valverde. No se puede entender el doblete que consiguió el pasado año el equipo azulgrana sin el concurso de Rakitic. Ha formado con Busquets una pareja clave en el centro del campo culé que ha devuelto la presión a un equipo que la había olvidado en el último año de Luis Enrique.

Además, es un futbolista clave en el vestuario. Fue una sorpresa que no saliera elegido entre los cuatro capitanes, pero, aunque no lleve brazalete, su jerarquía en el grupo no ofrece dudas. Y por si fuera poco, su actuación en el Mundial le ha revalorizado un poco más. No hay que olvidar que es subcampeón del mundo siendo una pieza clave de su selección. Ante estas circunstancias el club ha visto claro que había que realizar un esfuerzo con este jugador.

Y un factor que no hay que olvidar es que el primer deseo del centrocampista era seguir en el Barcelona. Tenía una importante oferta económica del PSG, pero ha dado prioridad al Barcelona que le corresponderá con una mejora de contrato.

Con información del portal Marca.