Jake Paul sube video para burlase de ‘Canelo’ Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl "Canelo" Álvarez dejó abierta la posibilidad de pelear con Jake Paul, un youtuber que se convirtió en boxeador, y éste se burló del mexicano ante la opción.

El boxeador azteca reconoció ante el canal de Youtube FightHype, que Paul ha mejorado, sin embargo todavía tendría que mejorar muchas cosas para enfrentarlo.

Pero la posibilidad la dejó ahí con un contundente "veremos en el futuro".

Luego de esto, Jake posteó un video en sus redes sociales, donde aparecía imitando dicha declaración del "Canelo" e ironizó con su respuesta como burla hacia el pugilista azteca.

El estadounidense tiene una perfecta marca en todas las peleas que ha tenido con un 4-0 contundente, sin embargo, en ninguna de ellas ha sido con un peleador consolidado.

“Canelo.. will you ever fight Jake Paul?” pic.twitter.com/7HkvXz0JaU