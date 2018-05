Criptomoneda de James Rodríguez se acabó en 12 segundos

Agencia

Ciudad de México.- James Rodríguez, figura colombiana del Bayern Munich, aprovechó su fama para crear su propia criptomoneda, pero lo más sorprendente es que se agotó súper rápido.

El colombiano lo hizo para establecer una relación más cercana con los seguidores y la JR10 Token, nombre de la moneda de James, se podrá comprar desde el 12 de junio a través de la aplicación SelfSell, que se encuentra en App Store y Play Store, informa el portal Vanguardia.mx.

En la preventa se agotó en menos de 12 segundos y fue presentada en el Blockshow 2018 de Berlín. Li Yuan, Fundador y CEO de SelfSell, presentó un video de James hablando sobre la primera criptomoneda lanzada por un futbolista.

"Unfortunately i have not been able to meet with everyone at BlockShow, but I want to share that JR10 Token will be officially launched on June 12. In future, we hope to create even greater surprises through JR10 Token! @self_sell" pic.twitter.com/h0M51QT2xy