Tokio analiza renunciar a ser sede de los Juegos Olímpicos

Pablo Armando Tiburcio Tapia

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguir aplazando los Juegos Olímpicos no es una opción para Japón.

Si la pandemia de Covid-19 llegara a impedir que la justa olímpica se realice en el verano de 2021, el país nipón se vería obligado a ceder en su intento por ser sede del evento.