Conoce quién será el mejor pagado en Béisbol este año

LOS ÁNGELES, California.- El jardinero de los Angelinos de Los Angeles, Mike Trout, es considerado desde hace años el jugador más completo de las Grandes Ligas.

De acuerdo con Vanguardia MX, el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana será además el mejor pagado en todo el béisbol en el 2018.

Trout ganará 34.08 millones de dólares esta temporada, que incluye un salario de 33.25 millones, mientras el resto pertenece a una parte prorrateada de su bono por la firma de su actual contrato.

El patrullero central de los Angelinos desplaza así del primer lugar de los mejores pagados al lanzador zurdo Clayton Kershaw, de Dodgers de Los Angeles, que se embolsará 33.238 millones en el quinto de sus siete años en su actual contrato de 215 millones.

Kershaw tiene la opción de salirse de su contrato y declararse agente libre al concluir la temporada, lo cual sería una movida inteligente, a juzgar por sus resultados que le garantizarían firmar un nuevo y muy jugoso acuerdo, ya sea con los Dodgers o con el mejor postor.

Al tercer lugar cayó el serpentinero derecho Zack Greinke, de los Diamondbacks de Arizona, con un salario de 31.95 millones de dólares.

Mientras que empatados en cuarto lugar aparecen los lanzadores Jake Arrieta (Filis de Filadelfia) y David Price (Medias Rojas de Boston) y la primera base de los Tigres de Detroit Miguel Cabrera, todos con 30 millones.

Cabrera es el jugador latino mejor pagado, con un millón más de lo que devengará el cubano Yoenis Céspedes, de los Mets de Nueva York.

Detrás de Céspedes, entre los hispanos, figura el primera base y bateador designado de los Angelinos, el dominicano Albert Pujols, con 27 millones.

El salario promedio en las Grandes Ligas debe estar ligeramente por encima de los 4.45 millones que marcaron la media en el 2017 (según la unión de jugadores), pues aunque muchos agentes libres no lograron los megacontratos esperados, otros jugadores con acuerdos multianuales existentes sí tuvieron grandes aumentos.

