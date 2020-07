Aún duele a Aquino la “falta de respeto” de Cruz Azul

Ciudad de México.- En el 2013 Javier Aquino se despidió de Cruz Azul para irse a jugar a España, al Villarreal.

La salida no fue en los términos más amistosos posible. Aquino aprovechó la cláusula de los seis meses finales en su contrato con los cementeros para salir.

Años después, el extremo regresó, dijo que en España no fue feliz, y firmó con Tigres al ser despreciado por los cementeros, su alma mater.

"Con Cruz Azul teníamos la opción de regresar, tenían mano, pero no quisieron. Cuando mi representante analizó la opción de volver al fútbol mexicano, Cruz Azul no quiso, mi representante preguntó que si querían ser la primera opción para negociar la vuelta y dijeron que tenían otras opciones, otros jugadores en esa posición".

Eso para el futbolista, fue una afrenta: "Cuando decido darle el sí a Tigres, Cruz Azul viene, no sé si a ellos se le cerraron las opciones que tenían pero para mí fue una falta de respeto", remató en declaraciones que dio a un canal local en Monterrey.

Después vinieron manifestaciones como la de besar el escudo de Tigres en un pasado juego con los cementeros, para manifestar que de sangre azul, ya nada le queda.

Envuelto en la polémica por burlarse de su cuna

Pese a que se hizo futbolista en las fuerzas básicas del Cruz Azul, Javier Aquino se burló de la sequía de títulos de La Máquina.

El oaxaqueño se hizo como futbolista en Cruz Azul. (Foto: Mexsport)

Después de que Aquino y los Tigres perdieron anoche en penaltis en la semifinal de la Copa por México, se calentaron los ánimos entre cementeros y regiomontanos, con amenazas de Guido Pizarro, capitán de la UANL, sobre Robert Dante Siboldi, timonel celeste.

"No ganan nada en 30 años y siguen reclamando", respondió Javier Aquino, en referencia al último título de Liga conseguido por La Máquina en 1997 (hace casi 23 años). El oaxaqueño, incluso, señaló a su ex compañero en La Noria y en la escuela azul, Julio César Domínguez.

"Cata, anda, hermano, levanta la Copa. Que no m… Ganan un partido acá y están festejando".

Aquino debutó en Primera División con la casaca celeste, en 2010. Después de tres años, el extremo firma con el Villarreal de la Liga de España y, posteriormente, con el Rayo Vallecano, pero sin mucha suerte.

Fue entonces que para el 2015 retornó a México pero con los Tigres, club donde ha ganado cuatro títulos de Liga MX.

“Kikín” Fonseca y Crosas lo “regañan”

Las declaraciones de Javier Aquino provocaron que Francisco "Kikín" Fonseca le respondiera al actual jugador de la UANL.

Qué dijiste Aquino? 🤦🏻‍♂️ tú y yo somos parte de esos 30 años recuérdalo 🤫 p.d no encontré tu Twiteer 🤷🏻‍♂️ https://t.co/J5yj5Knvi9 — KIKIN FONSECA (@kikinfg) July 16, 2020

En su cuenta de Twitter, el ex jugador le escribió a Aquino y le dejó claro que ambos han formado parte de esos años en los que el cuadro de La Noria no ha podido coronarse "¿Qué dijiste Aquino? tú y yo somos parte de esos 30 años recuérdalo, PD, no encontré tu Twitter".

"Kikín" vistió la playera celeste en 2005 y 2006 donde anotó más de 20 goles en cerca de 50 partidos.

¿Si sabe Aquino que él, yo, y muchos más, formamos parte del gran grupo de jugadores que lleva “30 años sin ganar nada” en Cruz Azul? Digo... https://t.co/WhBoT3y5cJ — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) July 16, 2020

Hasta el mediocampista español Marc Crosas, ex jugador del Barcelona, dio su punto de vista sobre la actitud de Aquino a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Crosas militó en la Máquina Celeste en 2015 y 2016.