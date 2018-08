¡Por fin! 'Chicharito' Hernández anotó con el West Ham

Agencia

INGLATERRA.- El mexicano Javier Hernández fue titular y marcó un gol en el triunfo del West Ham 3-1 sobre el AFC Wimbledon, en partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

De acuerdo con Vanguardia MX, los goles de la diferencia fueron obra del francés Issa Diop al minuto 62, así como del nigeriano Angelo Ogbonna al 83’ y del “Chicharito” Hernández al 92'; Joe Pigott adelantó a “The Dons” al dos.

Después de cinco meses, 'Chicharito', delantero de los Hammers aparece en su debut en la Capital One.

Pese al gol, el elemento mexicano tuvo una discreta actuación con su equipo, ya que hubo ocasiones claras para hacerse presente en el marcador antes de lograrlo.

Al minuto 92, Javier Hernández recibió un balón filtrado que le permitió quedar mano a mano con el portero, al que se quitó para definir al fondo de las redes y darle cifras definitivas.

Javier Hernández Balcázar, conocido deportivamente por su apodo Chicharito, ​ es un futbolista mexicano, juega como delantero y su equipo actual es el West Ham de la Premier League de Inglaterra.​

Even that it doesn’t look like in the photo I’m very happy to be back on the pitch! 🤪 See you soon @premierleague #COYI

-

Aunque no lo parezca en la foto estoy muy feliz por haber vuelto a las canchas! 🤪 Nos vemos pronto @premierleague #COYI pic.twitter.com/s3HMz9YpF4