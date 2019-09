Edgar Contreras/Agencia Reforma

Javier Hernández sigue metiendo presión en su lucha por ser el "9" titular.

El "Chicharito" llegó a 52 goles con el Tricolor, aunque por el momento no son suficientes para desbancar de la posición a Raúl Jiménez, quien no tuvo actividad anoche pero seguro será titular el martes ante Argentina.

"Contento, después de muchos meses que no estuve. Muy feliz y contento de representar a mi País, lo bueno que tuve oportunidad de presentarme en el marcador y mantuvimos la portería en cero.

"Me sorprende que mucha gente habla de competencia, desde que se implementaron que hay cambios en los partidos no hay ninguna Selección que no haya competencia, eso es el pan de cada día. Todos estamos muy felices y contentos con la oportunidad, hay mucha mezcla buena de juventud y experiencia, se ha hecho una muy bonita Selección. Hay que ser optimistas y positivos en cada proceso", dijo Hernández a TUDN.

En tanto, Uriel Antuna sigue justificando el porqué le dicen "El Brujo", tras llegar a cinco anotaciones con Selección Mexicana.

"Algo por lo que había luchado, soñado, estando en el campo nada más hice lo que sé. Nada más entro a hacer mi trabajo. El gol se lo debo al 'Chucky', me puso medio pase de gol, es gracias a Dios, siempre estoy rezando, pidiendo que me dé por lo que tanto había luchado y trabajado", comentó.