¡De nuevo al juego! 'Chicharito' se recupera de lesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Hernández aseguró que está cerca de regresar a los terrenos de juego, tras la lesión que sufrió hace unas semanas con la Selección Mexicana en el partido frente de Bélgica.

De acuerdo a ESPN, el delantero del West Ham, en declaraciones realizadas al portal oficial de los Hammers, señaló que existe la posibilidad que pueda estar listo para enfrentar al Manchester City el próximo domingo, aunque aclaró que todavía está a la espera del alta médica.

"Espero estar cerca de regresar. Espero que esta semana pueda volver a entrenar, vamos a ver. Con este tipo de lesión debes tener cuidado porque en ocasiones lo mejor es que no apresurar, pero me siento muy bien y veremos si puedo empezar a trabajar con el resto de mis compañeros", expresó.

Por otro lado, Chicharito confesó que jugar ante el City siempre es especial por lo que vivió como jugador del United, aunque indicó que antes de pensar en el equipo de Pepe Guardiola deben concentrarse en su duelo ante el Everton.

