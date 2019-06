Ciudad de México/Notimex

Julio César Chávez, ex campeón del mundo, le mostró todo su apoyo al doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en contra de las adicciones.

El respaldo del ídolo fue durante la Firma de Convenio de colaboración entre Servicios de Protección Federal y la Comisión Nacional contra las Adicciones.

“Me uno al doctor Durazo con este proyecto para sacar adelante a la gente de esta enfermedad y por eso le voy a regalar unos guantes para que le pegue a la enfermedad y a todos los que se porten mal”, subrayó durante el evento.

Pese a que sostuvo muchas peleas en el cuadrilátero, el ex boxeador mexicano señaló que la más dura que enfrentó fue contra una adicción durante 15 años de su vida.

“La verdad tuve muchas peleas muy difíciles muy duras arriba del ring, gané muchos campamentos del mundo, gané mucho dinero, pero no sé dónde lo tiré; definitivamente la batalla más difícil ha sido abajo del ring, como todos muchos saben tuve una adicción por casi 15 años, donde no podía salir de esta enfermedad”, indicó.

Presente en la Firma de Convenio de colaboración entre Servicios de Protección Federal y la Comisión Nacional contra las Adicciones que se llevó a cabo en las Instalaciones de Protección Federal, el “César” del boxeo aceptó que estuvo cerca de perder la vida, por lo que respalda esta iniciativa.

“Realmente pasé los momentos más tristes de mi vida, estuve apuntó de quitarme la vida, donde perdí casi todo, a causa de mi adicción, donde nadie daba un peso por mí, donde me había vuelto una persona no grata para la sociedad, y pensaba que podía solo, pero la verdad solo me engañaba porque nunca pude salir de adicción solo, tuve que contar con un proceso de rehabilitación que me costó mucho trabajo”, explicó.

Indicó que afortunadamente gracias a Dios pudo salir, “el día de hoy les puedo decir que voy a cumplir 10 años limpio, me ha costa mucho trabajo porque es vivir ‘el solo por hoy’ y gracias a mi recuperación todo se me devolvió, empezaron a llegar bendiciones porque esta enfermedad no solo arrastra deportistas, sino a toda clase social”, detalló.

"JC" manifestó que todas las personas pueden tener momentos muy complicados en su vida, lo cual se les perdona, pero que lo que es inadmisible no superarlos.

“Todos tenemos derecho a caernos, a lo que no tenemos derecho es a no levantarnos y gracias a Dios me pude levantar y el día de hoy tengo cuatro clínicas en contra de las adicciones, en donde realmente me he dado cuenta que esta enfermedad cada vez está más dura”, estableció.

Chávez destacó que le resulta muy satisfactorio ver cuando logran superar sus problemas, sobre todo porque cuando llegan pareciera que están desahuciados.

“Veo como los padres de familia llegan preocupados o viceversa, pidiendo la ayuda, nos llegan niños de 15 años con problemas de alcohol y droga, llegan destrozados con problemas a veces irreversibles, pero es tan bonita la recuperación”, sentenció.

En el evento estuvieron presentes además del doctor Durazo, la doctora Nora Leticia Frías, encargada del Despacho de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Juan Manuel Quijada Gaytán, Director de los Servicios de Atención Psiquiátrica.