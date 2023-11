Jenni Hermoso revela que recibió amenazas en caso Rubiales

En una entrevista realizada para la revista GQ en España, la futbolista Jennifer Hermoso detalló algunos de los aspectos que vivió en torno al caso de Luis Rubiales, quien la besó sin su consentimiento durante la celebración del campeonato ibérico en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda.

"He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca" , señaló la jugadora del Pachuca en la Liga MX Femenil.