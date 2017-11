Jesús Corona no descarta jugar con Chivas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con seis meses más de contrato por delante, Jesús Corona ha dejado abierta la puerta para salir de Cruz Azul y llegar al Guadalajara pues le halaga que el DT Matías Almeyda se haya fijado en su trabajo.

"Se han escuchado rumores, se mencionó mi nombre y para mí es un halago que un técnico como Matías Almeyda me haya nombrado como posibilidad pero ahora estoy enfocado en Cruz Azul y ayudar lo más que se pueda a la institución. Ya veremos qué pasa en el torneo que lo tienen que ver las directivas", externó, informa Medio Tiempo.

Pero aclaró que con él todavía no hay un acercamiento formal y por lo tanto está enfocado en terminar bien el torneo.

"Con respecto al tema Chivas estoy tranquilo porque sabemos que en esta profesión uno está expuesto a cambiar de rumbo. No depende 100 por ciento del jugador, sabemos que es un tema de directivas y como lo dije es un halago. Quedan seis meses de contrato no he hablado con la directiva, estoy tranquilo y quiero terminar bien el torneo. No lo descarto".

Incluso agradeció que una institución como el Rebaño se fije en un portero de 36 años como es su caso.

-¿Sería demasiado pensar en salir de Cruz Azul como campeón y llegar a Chivas?-

"Bueno, yo estoy disfrutando este momento, uno se pone objetivos y sería algo muy bonito pero primero quiero terminar bien este torneo con Cruz Azul y ya después nos pondremos a platicarlo. Por el momento no ha habido un acercamiento hacia mi persona", dijo.

Sobre la serie de cuartos de final contra América, el arquero dijo que ha aprendido que la concentración todo el juego será su mejor virtud.

"Sabemos que es un gran rival con un gran plantel y algo importante que nos quedó claro es que tenemos que estar concentrados más de 180 minutos", apuntó.